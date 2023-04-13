Солнечно и морозно: синоптики прогнозируют минусовые температуры во Владимирской области. 14...

Солнечно и морозно: синоптики прогнозируют минусовые температуры во Владимирской области.14 апреля ожидается резкое понижение дневных и ночных температур. Погода в регионе будет без осадков.Температура воздуха днем повысится до +6°C. Ночью столбик термометра опустится до -2°C.Ветер северо-восточный, 8м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 751 до 758 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды14 апреля отмечается день памяти Марии Египетской. В народе святую называли Марья Зажги Снега. Чтобы узнать о предстоящем лете, наблюдали за ночным небом: если ночь ясная и течёт тёплая вода, то лето будет тёплое и сухое. В это время распускается сирень, выползают лесные муравьи.Фото pxfuel.com