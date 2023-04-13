Страстная пятница 2023 года: самый строгий день Великого поста. Страстная пятница — самый строгий...

Страстная пятница 2023 года: самый строгий день Великого поста.Страстная пятница — самый строгий день Великого поста: именно в этот день состоялись суд и казнь Иисуса Христа. В Церкви литургия не проводится в знак глубокого траура, но все богослужения посвящены пути Христа на Голгофу, Его Распятия, Крестной смерти, снятия с Креста тела Спасителя и Его погребения.Вечерняя служба начинается в обед. Согласно Евангелию, в этот день после шести часов мучений Христос умер на кресте. В храмах выносят Святую плащаницу, символизирующую гроб Господень, устанавливают в центре храма на возвышении.Вечером в Великую Пятницу служится Великая утреня Субботы с чином погребения Плащаницы, совершается крестный ход вокруг Церкви под погребальный колокольный звон. Затем её возвращают на место, чтобы верующие могли до вечера Великой Субботы поклонится ей.Страстную пятницу необходимо посвятить только богослужению, а любая работа и заботы будут отвлекать от мыслей о страданиях Христа. Все приготовления к Пасхе желательно завершить в Четверг Страстной недели, а также продолжить в субботу перед Православной Пасхой. Запрет распространяется и на приготовление куличей, пасхальных яиц, других блюд.Приметы в Страстную пятницуВерующие в Страстную пятницу должны отказаться от любой пищи и воды.После службы в храме нужно принести домой 12 свечей и не давать им в течение дня погаснуть. Если удастся сохранить пламя до полуночи, в доме воцарится мир и покой.Если в Страстную пятницу освятить серебряное колечко, оно послужит в дальнейшем оберегом.В Страстную пятницу запрещаетсяСамый большой грех в этот день устраивать и посещать развлекательные мероприятия.Делать уборку в доме и другую не срочную работу по хозяйству запрещено.Нельзя шить, разрезать ткань.Нельзя работать на земле: копать, сажать, убирать мусор на участке.В церкви верующие молятся, скорбят о событиях, произошедших с Христом в пятницу и благодарят Бога за спасение человечества.Фото pxfuel.com