Свыше 12 тысяч событий пройдут во Владимирской области в рамках празднования Дня Великой Победы....

Свыше 12 тысяч событий пройдут во Владимирской области в рамках празднования Дня Великой Победы.Подготовку к 9 мая обсудили на организационном комитете в правительстве области. Его работу возглавил губернатор Александр Авдеев.Самое активное участие в праздничном марафоне примут школьники, студенты, добровольцы региона. "Георгиевская ленточка", "Красная гвоздика", "Сад памяти", "Письмо Победы" - патриотические акции и программы запланированы во всех муниципальных образованиях. 9 мая этого года- дата выпадает на вторник- состоятся торжественные митинги. Самые масштабные- во Владимире, Муроме и Коврове. Одна из важнейших тем- вопросы социальной поддержки и сопровождения ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня во Владимирской области- 5937 фронтовиков и свыше 62 тысяч "детей войны". Важно каждого окружить заботой и вниманием. Как отметил губернатор Александр Авдеев, празднование должно проходить с уверенностью в новой победе над нацизмом, уважением к героям прошлого и настоящего.