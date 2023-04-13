В Кольчугино молодая семья уже три года не может дождаться социальной выплаты на приобретение...

В Кольчугино молодая семья уже три года не может дождаться социальной выплаты на приобретение жилья.Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Выяснилось, ещё в 2020 году протоколом заседания комиссии сельской администрации молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении («по категории мероприятий указанной государственной программы»).На заметку!Постановлением администрации Раздольевского сельского поселения в 2020 утверждена муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей МО Раздольевское на 2020-2023 годы».По неизвестным причинам до настоящего времени социальная выплата на приобретение (строительство) жилья семье так и не была назначена.И учитывая, что в текущий момент (спустя три года!) мужу обратившейся исполнится 35 лет, молодая семья после 10 сентября 2023 будет исключена из списка семей-участниц программы. В этом случае у обратившихся не будет возможности улучшить свои жилищные условия по программе.Но, как сообщает прокуратура Владимирской области, по результатам проверки - главе администрации Раздольевского сельского поселения было внесено представление.Устранение выявленных нарушений взято на контроль.Фото: pxfuel.com