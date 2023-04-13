В Коврове суд вынес приговор в отношении местного жителя, который зарезал своего знакомого. Как сообщают в пресс-службе суда, все произошло в бытовке, где они с товарищами распивали алкоголь.

В Коврове суд вынес приговор в отношении местного жителя, который зарезал своего знакомого. Как сообщают в пресс-службе суда, все произошло в бытовке, где они с товарищами распивали алкоголь. В какой-то момент между обвиняемым и женщиной, которая сдавала ему жильё вспыхнул конфликт, по из-за неоплаченной аренды квартиры. Ссора переросла в потасовку. За женщину вступился её сожитель.