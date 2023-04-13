В результате суд приговорил его к 8 годам тюрьмы.

В Коврове охранник зарезал мужчину из-за долга за аренду квартиры. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.В конце 2021 года, находясь в бытовке поста охраны, во время распития спиртного между собутыльниками произошла ссора. А.Г. Ходжаян задолжал хозяйке квартиры денег за найм. Её сожитель, с которым он и выпивал, потребовал вернуть долг, но в ответ получил несколько ударов ножом. От полученных травм он скончался на месте происшествия.На суде обвиняемый пояснил, что защищался от агрессора. В результате суд приговорил его к 8 годам тюрьмы. Вердикт может быть обжалован.