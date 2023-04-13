В Москве пенсионерку придавило световым оборудованием во время съемок фильма Ненормальный. Это произошло, когда бабушка просто проходила мимо. Техники катили огромный рейл с кучей ..

В Москве пенсионерку придавило световым оборудованием во время съемок фильма "Ненормальный". Это произошло, когда бабушка просто проходила мимо."Техники катили огромный рейл с кучей тяжелых ламп. Ножка стойки подломилась, и вся груда оборудования рухнула на голову 87-летней Валентины Ивановны, которой не посчастливилось проходить мимо", – цитирует телеграм-канал "Shot" . Известно, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.