В Московской области запущен роботизированный проект по приглашению на прием к врачу болеющих онкологическими заболеваниями и находящихся на диспансерном наблюдении пациентов. Для этого в регионе был создан голосовой помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана.

В Московской области запущен роботизированный проект по приглашению на прием к врачу болеющих онкологическими заболеваниями и находящихся на диспансерном наблюдении пациентов. Для этого в регионе был создан голосовой помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана.Робот приглашает на медицинский приём, кто ранее перенёс онкологию, но более года не обращался к врачу.Первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что для онкопациентов на диспансерном наблюдении очень важно регулярно посещать врача и контролировать своё здоровье."Поэтому мы запустили обзвон онкопациентов с помощью голосового помощника. В настоящий момент робот обзвонил уже более 110 тысяч человек", – добавила она.Роботизированный подход способствует улучшению качества жизни пациентов, обеспечивая им доступ к необходимому лечению и регулярному медицинскому наблюдению.