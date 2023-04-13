В программе развития Владимирской области будет медицинский блок. Свои предложения - каким курсом...

В программе развития Владимирской области будет медицинский блок.Свои предложения - каким курсом идти - внесут и депутаты, и специалисты. Проблемам областного здравоохранения посвятили депутатские слушания в Законодательном собрании. Какие темы обсуждали? И какие предложения звучали, расскажет Мария Платанюк.Региональную медицину лихорадит. Это диагноз и специалистов, и пациентов. По словам парламентариев, за последние годы именно здравоохранение- тема номер 1 на слушаниях, рейдах, заседаниях рабочих групп. Нынешний формат- иной. Принципиально. Губернатор Александр Авдеев в недавнем докладе облапарламенту предложил сформировать Программу развития области. В ней будет и медицинский блок. О проблемах на слушаниях говорят сами медики. Главврач владимирского родильного дома №2 Сергей Телегин уверен: нужно возвращать престиж профессии и доверие к "родной" медицине. Рассказывая, в том числе, о спасении тяжелых пациентов. Параллельно решая проблему технического обеспечения.Сергей Телегин, главный врач роддома № 2 г. Владимира:- Женщины из Владимирской области уезжают рожать в соседние регионы. В основном, это Московская область и Москва. Да, подарок Собянина- это замечательная история, но мы с вами в области должны формировать положительную историю владимирского акушерства. Моё предложение какое- улучшить гинекологические стационары в плане модернизации.И всё же кризис преодолён. Выросли расходы казны на закупку лекарств. Количество льготных рецептов "на отсрочке" сократилось с критических пяти тысяч в октябре 21-ого (настоящий коллапс) до сотни сейчас. В области- реальный приток медицинских кадров. Есть положительный опыт районов. И впервые в истории региона- уже осенью этого года- во Владимире появится свой медицинский факультет.Ольга Хохлова, сенатор Российской Федерации:- Мы, конечно же, знаем о нехватке кадров, все это знают. Осенью у нас будет филиал, конечно, он сразу не решит всех проблем. Нужно, конечно же, и Министерству, и руководителям учреждений здравоохранения работать с кадрами.Министр здравоохранения области Артём Осипов уверен: формат слушаний по самым острым "точкам" объективен. Это весь спектр мнений. Голос, что называется "с мест".Артём Осипов, министр здравоохранения Владимирской области:- Мы послушали Муром, Гороховец, станцию скорой медицинской помощи. Главный врач объективно доложил ту ситуацию объективно на станции скорой медицинской помощи, которая у него есть. И коллеги с профсоюза дали свою позицию, свои цифры, диалог максимально открытый, мы услышали и общественных деятелей из Александровского района.Самые важные предложения войдут в Программу развития Владимирской области. Недавние рейды- их провели депутаты фракции "Единая Россия" показали: справиться с дефицитом кадром может только решение жилищного вопроса. Необходимо, к примеру, пересмотреть размер компенсации за съём жилья для молодых врачей. Если во Владимире эта сумма- 15 тысяч, то в Муроме- 6, в Суздале- 4. За эти деньги найти квартиру в туристических городах невозможно.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Действительно, конкретные деловые предложения прозвучали. Я предложил сформировать рабочую группу, такие предложения и до этого звучали- по контролю за выполнением рекомендаций участников депутатских слушаний.В Министерстве здравоохранения области уже призвали сформировать отдельный жилищный фонд для медиков в малых городах и сельских территориях. Руку стараются "держать на пульсе".Мария Платанюк "Вести-Владимир".