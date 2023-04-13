В школах региона появится новая должность – советник директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. Об этом заявила министр образования и молодежной политики Светлана

В школах региона появится новая должность – советник директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. Об этом заявила министр образования и молодежной политики Светлана Болтунова. Педагоги нового статуса приступят к работе с 1 сентября. Такие должности вводят в 147-ми школах региона. В обязанности советника войдут: работа с детскими общественными объединениями и ведение воспитательного процесса.