Владимирцы изнывают от жары в квартирах. Жители многоквартирных домов жалуются на перетопы и...

Владимирцы изнывают от жары в квартирах.Жители многоквартирных домов жалуются на перетопы и негодуют, почему коммунальщики тянут с отключением отопления. В свою очередь тепловики напоминают про нормы, которые позволяют завершить отопительный сезон лишь в том случае, если среднесуточная температура за окном пять дней подряд держится на отметке выше плюс восьми градусов. Центральная система теплоснабжения переведена на минимальные параметры работы. А климат в квартирах это забота уже управляющих компаний. Они обязаны отрегулировать внутридомовые системы теплоснабжения по заявке жильцов.