Во Владимире вынесли приговор местному жителю, который в мае 2022 года забил насмерть свою подругу. Подробности дела рассказали в прокуратуре Владимирской области. Как выяснило следствие,

Во Владимире вынесли приговор местному жителю, который в мае 2022 года забил насмерть свою подругу. Подробности дела рассказали в прокуратуре Владимирской области. Как выяснило следствие, весенним днем в мужчина вместе с сожительницей отправился к друзьям в гости. Посиделки проходили хорошо вплоть до следующего утра, пока, в один момент, возлюбленная не захотела пойти домой. Мужчине это