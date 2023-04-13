16 апреля Православные верующие встречают главный праздник – Светлое Христово Воскресение.

16 апреля Православные верующие встречают главный праздник – Светлое Христово Воскресение. Торжественные мероприятия начнутся накануне, в субботу. Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон вместе с представителями областной и городской администрации посетит Успенский собор, храм Архангела Михаила в Добром и Боголюбовский женский монастырь.Праздничная Пасхальная служба в Свято-Успенском кафедральном соборе Владимира начнется в 23 часа с Полунощницы. Светлую заутреню возглавит Владыка Тихон. В полночь вокруг собора совершится Крестный ход. А после него – Пасхальный канон. 16 апреля в 16.00 у Золотых ворот состоится торжественная традиционная встреча благодатного огня из храма Воскресения Господня из Иерусалима, а также раздача его по приходам, соцучереждениям и всем верующим. В преддверии Светлой Пасхи с праздничным словом ко всем обратился митрополит Тихон.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский: Христос Воскресе! Дорогие владимирцы, братья и сестры. Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением. С этим праздником праздников и торжеством из торжеств. Сегодня мы исполнены чувства радости и всепрощения. Сегодня Христов побеждены смерть и ад. И смерть –это не что-то ужасное, а переход из земной жизнь в жизнь вечную. В сегодняшнее непростое время мы назидаемся опытом наших предков. И как говорил в начале поста Святейший Патриарх Кирилл – сегодня мы должны усугубить нашу покаянную молитву, которая сплотит наш народ, умудрит наших правителей и дарует победу нашему воинству. Надо прибегнуть к этой спасительной покаянной молитве и Господь сам всё устроит наше земное бытие. Ещё раз сердечно поздравляю всех вас с сиянием Святой Пасхи. С Воскресением Христовым! Христос Воскресе!Богослужебная часть15 апреля: Посещение храмов в страстную субботу митрополита Тихона с губернатором Владимирской обл. Авдеевым А. А. и главой города Владимира Наумовым Дмитрием Викторовичем.11.00.Успенский кафедральный собор г. Владимир.11:30. Храм Архангела Михаила в Красном селе.12:00.Боголюбский женский монастырь(Чай).23.00. Успенский собор.Встреча архиереяПолунощница16 апреля:00.00. Крестный ход, Пасхальная заутреня, Божественная ЛитургияОбщественная часть11.00. Пасхальный звон на звоннице Успенского собора16.04.2023. Пасхальный концерт в Успенском соборе после встречи Благодатного огня11.05.2023. ОДК Пасхальный концерт ко Дню ПобедыВстреча Благодатного огня у Золотых врат 16 апреля (воскресенье) – 17:00Участники Крестного хода и Богослужения.Духовенство града Владимира, благочинные приходских и монастырских округов. Настоятели и настоятельницы монастырей епархии, насельницы Княгинина монастыря в полном составе, Боголюбский женский монастырь, Воспитанники ВДС и воспитанницы ВЕРШАрхиерейский хор + хор ВДС + ВЕРШУчащиеся Свято-Афанасиевской гимназии 10 и 11 классыГеоргиевское сестричествоВоеннослужащиеКазачество Курсанты Юридического институтаПравославная молодёжь16.30. Сбор у Золотых ворот.16:50. Прибытие епископа Ковровского Стефана к Золотым Воротам17.00. Праздничный звон во всех храмах города в течение 20 мин.Прибытие Благодатного огняБлагодатный огонь принимает епископ Ковровский Стефан и устанавливает его на стол.17.00. Начало Пасхальной великой вечерни.17.30. Пение канона и шествие в Успенский собор17.40. Прибытие крестного хода в Успенский собор.Принесение благодатного огня в социальные, медицинские учреждения г.Владимира, а также учреждения УФСИН18 апреля, вторник: Светлая седмица.Прп. Евфимия Суздальского.09:00. Литургия, Спасо-Евфимиев монастырь12:00. Пасхальный приём на 50 человек.