Владимирская область вышла на пик весеннего половодья. В Вязниковском районе вода в Клязьме...

Владимирская область вышла на пик весеннего половодья.В Вязниковском районе вода в Клязьме прибывает ежедневно, но угрозы подтопления жилых домов нет. Паводком от большой земли сейчас отрезана так называемая Заречная зона. Как живут те, кто по воле природы, временно "островитяне"? - расскажет Максим Калашников.- 4 метра 22 сантиметра. На такой уровень поднялась Клязьма в черте Вязников. Затопило городской пляж, вода постепенно подбирается к жилым домам. За последние сутки прибыло 8 сантиметров.Разлившаяся река и её притоки отрезали от "большой" земли 16 сёл и деревень. Добраться туда теперь можно только на лодке. Переправу ежегодно организует администрация Вязниковского района. Безопасность на воде контролируют и спасатели.Сергей Федунов, старший государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Владимирской области:- Судоводитель должен провести инструктаж, перед тем, как посадить пассажиров в ложку, обеспечить их безопасность, т.е. выдать индивидуальные спасательные средства каждому - спасательные жилеты. Ну и порядок посадки и высадки в лодку пассажиров.Переправа работает каждый день. Утром - с 7 до 10, вечером - с 17 до 19. Пассажиров перевозят бесплатно. Возможность перебраться на другой берег постоянно используют больше ста человек. Алексей Староверов живёт в Заречье круглый год. Восстановил родовое имение. Дом в Митиных деревеньках строил ещё прадед. На памяти Алексея вода до здания не доходила. Сухо и в погребе, который ближе всего к реке.Алексей Староверов, житель д. Митины Деревеньки:- Наслаждаемся этим моментом, когда разлив. С нетерпением ждём его каждый год, потому что время незабываемое. Ощущения непередаваемые. Смотришь вечером - город огнями горит. А здесь просто сидишь и тихо. Они все у телевизора сидят, а мы на природе.Продуктами люди привыкли запасаться. Но сейчас в этом нет необходимости. Поставки в местные магазины- два раза в неделю. Пустых полок нет. Молоко, хлеб, овощи - в наличии.Эльвира Хитёва, продавец в деревне Козлово:- Постоянно возим. И в пятницу тоже самое будет. Даже куличи привезли, вот уже разобрали, один маленький.А это сельский клуб деревни Палкино. Местные жители собираются здесь не только во время разлива. За рукоделием и подготовкой деревенских праздников общаются и делятся последними новостями.Альбина Михеева, заведующая сельским клубом в деревне Палкино:- Ходим, общаемся. Кто что прочитал, кто что услышал. Кто какой-то может быть рецепт скажет новый.В посёлке Бурино два года назад реконструировали библиотеку. Книги разных жанров, для разных возрастов. И здесь- не только литературные новинки. В библиотеке проходят кинопоказы.Павлина Фролова, заведующая библиотекой в посёлке Бурино:- Очень любят старинные песни, военные песни, И фильмы - военные или старые, старинные. О деревнях.Отрезанные половодьем люди нуждаются в защите. В деревне Козлово базируется отдельный пост пожарно спасательной части. Личный состав - на круглосуточном дежурстве. Все - местные. Пожаров с начала половодья не было.Андрей Васильев, начальник 3-го пожарно спасательного отряда ГУ МЧС России по Владимирской области:- Профилактика, которая своевременно проводится, я хочу сказать, она начинается с февраля месяца, уже начинаем работу эту проводить. Как и с печным отоплением. Потому что сейчас, хоть и тепло, печки, как мы сегодня проезжали, всё-таки население топит.Пик половодья в Заречье ждут в ближайшие дни. Когда вода спадёт, на Клязьме вновь наведут понтонный мост.Максим Калашников, Егор Герасимов. Вести-Владимир.