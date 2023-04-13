Урок прошел в игровой форме.

Владимирские энергетики провели урок для учеников 2-го класса гимназии № 3 г. Владимира в рамках межрегиональных проектов «Т Плюс» «Безопасность тепла» и «Экология».Они не только рассказали ребятам о правилах безопасного поведения вблизи энергообъектов и дома, но и напомнили о простых и крайне важных принципах бережного отношения к природе и ее ресурсам.Урок прошел в игровой форме. Усвоить материал помогла викторина, которую провел друг детей энергетик Теплослав. По завершении все ребята получили памятные подарки от «Т Плюс».Специалисты Владимирского филиала «Т Плюс» регулярно проводят уроки энергобезопасности для детей в школах, летних лагерях, устраивают тематические площадки на городских праздниках, выезжают в детские дома и ПВР.С 2023 г. в программу включена тема экологии и бережного отношения к ресурсам планеты. До конца года уроки энергобезопасности и экологии состоятся во всех городах присутствия «Т Плюс».Реклама.