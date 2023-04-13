Из-за спастического процесса его стопа находилась в искривлённом положении. При этом одна нога была короче другой на три сантиметра.

Владимирский ортопед поставил на ноги 19-летнему юноше с ДЦП. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.Молодой человек пришел оформлять документы на инвалидность из-за проблем с ногами. Из-за спастического процесса его стопа находилась в искривлённом положении. При этом одна нога была короче другой на три сантиметра.Врач-травматолог-ортопед Валерий Красильников предложил парню сделать серию операций.«Выполнили пластику сухожилия, а затем остеотомию - рассекли кости, для их последующего удлинения», - прокомментировал Валерий Сергеевич.Полностью избавить пациента от последствий ДЦП врачи не смогли, но значительно облегчили ему жизнь.