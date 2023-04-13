Владимирское Торпедо в новом году пока идёт без поражений. 2023-ий, благодаря очередной реформе...

Владимирское "Торпедо" в новом году пока идёт без поражений.2023-ий, благодаря очередной реформе второго дивизиона и возможной реконструкции малой спортивной арены, может стать для владимирского футбольного клуба особым годом. Подробности у Никиты Тарбеева.Двухсторонка перед матчем с "Зорким" из Красногорска. Торпедовцы почувствовали вкус побед и в субботу намереваются продлить свою серию до трёх матчей. Мурад Омаров, основной центральный защитник черно-белых, в клубе он второй год, официально заявляет- команда на подъеме.Мурад Омаров, центральный защитник ФК "Торпедо" г.Владимир:- Настроение, конечно, хорошее. Долго ждали начало этого чемпионата. Хорошо работали на сборах. Съездили заграницу один раз на сбор. Здесь у нас в России был второй сбор. Поэтому видно - хорошо поработали и результат пришел. Хорошее настроение еще дальше десять игр.В межсезонье Торпедо покинули четыре футболиста и четыре игрока пополнили состав. Новичков из известных российских клубов нет, но и задачи перед командой пока стоят весьма прозаические.Александр Горбачев, главный тренер ФК "Торпедо" г.Владимир:- Тут такая ситуация - мы зашли, у нас восемь очков. А у пятого места девятнадцать. Ну вот какие можно задачи ставить? Попасть в пятерку это надо... Представляете, да? На одиннадцать очков мы отстаем от пятого места. Ну вот мы уже сократили. У нас четырнадцать, у них так и осталось девятнадцать. Нам бы хотелось попасть в первую пятерку.В следующем сезоне система с двумя группами-верхней и нижней станет достоянием прошлого. На смену ей, скорее всего, придёт так называемая ФНЛ-2. В новую лигу войдет по несколько команд из каждой географической зоны. Но пока окончательное решение не принято.В начале мая "Торпедо" собирается переезжать на большой стадион- газон должен быть готов... А вот Малую спортивную арену, возможно, уже в этом году ждёт реконструкция. Проект сейчас на стадии экспертизы. Деньги - 224 миллиона рублей выделяет федеральный бюджет.Евгений Дурнев, директор спорткомплекса "Торпедо":- Мы хотим сделать автономный стадион полностью для того, чтобы футбольная команда в перспективе имела возможность играть в первом дивизионе и принимать свои матчи здесь. Это стадион будет трёхтысячник. Вот та трибуна она будет полностью закрыта козырьком. У болельщика появится комфорт, прежде всего от осадков. Там будут абсолютно новые кресла, более комфортные.Также будут заменены световые мачты. Станет удобнее и футболистам, которым не придётся больше идти на малую арену пешком из раздевалки на большом стадионе. Обновленная МСА сможет принять футболистов во время перестройки основной арены Торпедо. Правда пока непонятно, когда она будет и в каком виде. Проект поставлен на паузу.Никита Тарбеев, Александр Голубев, "Вести Владимир".