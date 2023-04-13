Вторая мировая.
Ставка Фюрера.
- Геринг, мне доложили что теряете господство в воздухе. Вы мне докладывали, что расправились с русскими ассами.
- Так точно, - ответил Геринг.
- Но почему?
- Мой фюрер, раньше в бою пилоты слышали переговоры русских лётчиков. Первый-первый - я второй, ататкую.
Мы сбивали второго, а потом доставали первого.
А сейчас они прислали пилотов из штрафного батальона. И мои мальчики ничего не могут понять, вот послушайте:
- Лысый, лысый, я горбатый,.. прикрой меня
сейчас я этому бубновому очко дырявить буду...
еще анекдот!