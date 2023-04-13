Во Владимире фонтаны готовят к пуску. Сезон фонтанов близко. Во Владимире их уже готовят к...

Во Владимире фонтаны готовят к пуску.Сезон фонтанов близко. Во Владимире их уже готовят к открытию, сообщают в мэрии. ЛАЙФСпециалисты проверяют насосное оборудование, изоляцию чаш фонтанов, сохранность архитектурных конструкций. Ремонтируют, моют и приводят в порядок после зимы. Всего на балансе - 11 городских фонтанов. И уже к 1 мая областная столица станет еще красивее.