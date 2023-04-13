Во Владимире на Пасху пустят дополнительные автобусы на кладбище. Мэрия Владимира организует...

Во Владимире на Пасху пустят дополнительные автобусы на кладбище.Мэрия Владимира организует четыре дополнительных автобусных маршрута на Пасху, чтобы жители города могли добраться до кладбищ "Улыбышево" и "Байгуши".Они составлены таким образом, чтобы пассажирам было удобно уехать из разных районов Владимира. Автобусы будут отъезжать от площади Победы, остановок на Суздальском проспекте и улице Гагарина, еще один будет курсировать между кладбищами. Работать они будут с половины седьмого утра и до 15.30. Исключение - автобус из Доброго, он закончит значительно раньше.Стоимость проезда - 60 и 70 рублей.