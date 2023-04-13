Во Владимире на Суздальском проспекте загорелся автобус. 12 апреля в вечернее время стали...

Во Владимире на Суздальском проспекте загорелся автобус.12 апреля в вечернее время стали поступать сообщения о возгорании автобуса на Суздальском проспекте. Очевидцы отмечали, что во время движения транспорта "что-то произошло", появилось сильное задымление.Как сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области, сообщение о возгорании автобуса поступило в Главное Управление региона в 16:22. Указывался адрес: Суздальский проспект, дом 4 «Б». На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.На момент прибытия специалистов наблюдалось горение моторного отсека у автобуса. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на 1 кв. м.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину возгорания автобуса.Напомним, что это не первый случай возгорания общественного транспорта в городе Владимире: https://vladtv.ru/incidents/141213/Напоминаем жителям региона, что в случае пожара необходимо оперативно звонить по телефонам спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).Фото: официальный сайт МЧС России по Владимирской области