Во Владимире на Суздальском проспекте загорелся автобус.
12 апреля в вечернее время стали...
Во Владимире на Суздальском проспекте загорелся автобус.
12 апреля в вечернее время стали поступать сообщения о возгорании автобуса на Суздальском проспекте. Очевидцы отмечали, что во время движения транспорта "что-то произошло", появилось сильное задымление.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области, сообщение о возгорании автобуса поступило в Главное Управление региона в 16:22. Указывался адрес: Суздальский проспект, дом 4 «Б». На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.
На момент прибытия специалистов наблюдалось горение моторного отсека у автобуса. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на 1 кв. м.
Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину возгорания автобуса.
Напомним, что это не первый случай возгорания общественного транспорта в городе Владимире: https://vladtv.ru/incidents/141213/
Напоминаем жителям региона, что в случае пожара необходимо оперативно звонить по телефонам спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).
Фото: официальный сайт МЧС России по Владимирской области