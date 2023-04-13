Во Владимире начался сезон дорожного ремонта. Ход работ и соблюдение сроков - на особом внимании...

Во Владимире начался сезон дорожного ремонта.Ход работ и соблюдение сроков - на особом внимании главы города Дмитрия Наумова. В рамках депутатского контроля за качеством дорожных работ состоялась выездная проверка. Подробности - в нашем репортаже.Всего с 19-го года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" проведен капремонт 82-х участков магистралей. В марте была создана постоянная депутатская комиссия по качеству дорожного ремонта. Мониторинг длится уже три недели.Николай Толбухин, председатель совета народных депутатов г. Владимира:- Мы поставили для себя задачу, в том числе, отмониторить состояние тех дорог, которые были отремонтированы и которые сейчас находятся на гарантийном обслуживании. Ну, мы постараемся отмониторить с помощью жителей, с помощью наших избирателей все участки по городу.В том числе и дороги, находящиеся на гарантии подрядчика. К примеру, участок улицы Добросельской от перекрестка с Суздальским проспектом и улицей Егорова. Ремонт дороги и тротуара проводился в прошлом году. Жалоб на состояние покрытия нет. Гарантия качества - еще четыре года.Николай Бурлаков - представитель фирмы-подрядчика:- Визуальный осмотр был произведен на прошлой неделе. Дорога ведет себя достаточно хорошо. Это порядка 13 тысяч 700 квадратов.А на этом участке - от пересечения Добросельской с улицей Егорова до театра "Разгуляй" - все так гладко. Образовался провал вокруг люка канализации, появились "швы". Гарантия дороги - 6 лет. Все замечания передадут подрядчику для "работы над ошибками".Глеб Серегин - заместитель главы администрации Владимира по вопросам ЖКХ:- В целом, состояние дороги и покрытия удовлетворительное. Но вот эти нюансы они, конечно, играют роль. Если ими сегодня не заняться, то со временем это приведет к разрушению покрытия.Со дня на день начнется ремонт участка улицы Добросельской до ее пересечения с трассой Р-132. Эта дорога была выбрана после массовых обращений в администрацию владимирцев. Новое покрытие появится здесь уже к середине июня. Не забыли и о "туристических воротах" города - улице Вокзальной. Ремонт здесь не проводился более 10 лет. В течение двух месяцев - с мая по июнь - улицу покроют новым дорожным полотном. Для этого выделены 45 миллионов рублей.Ольга Яцык:- Всего в этом году планируется ремонт семи основных участков магистральных дорог по программе "Безопасные и качественные дороги". На эти нужды из федерального бюджета выделяются 200 миллионов рублей. Еще 50 миллионов рублей добавит владимирская казна.Ольга Яцык, Илья Хлудов, Вести-Владимир