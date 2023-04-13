С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184193 владимирцев.

Во Владимирской области 13 апреля выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 19 человек. Ещё 10 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 8 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Ковровском, по 3 - в Суздальском и Гороховецком, 2 - в Вязниковском, по 1 - в Петушинском, Кольчугинском, Александровском, Юрьев-Польском, Судогодском, Киржачском, Камешковском и Меленковском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184193 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50984 заболевших во Владимире, 21823 - в Ковровском районе и 20012 - в Муроме.