Скорость ветра будет достигать 8-13 метров в секунду.

Во Владимирской области 13 апреля потеплеет до +18 градусов. Об этом сообщают синоптики.Днём воздух прогреется до 13-18, ночью столбик термометра опустится до -2. Ожидается переменная облачность, но без осадков. Скорость ветра будет достигать 8-13 метров в секунду.Атмосферное давление составит 751-754 мм ртутного столба.