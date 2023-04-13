В этом году из аварийного фонда переедут 862 семьи. Для них строят 11 новых домов. Об этом заявляет Правительство Владимирской области. По два здания появятся в Гусь-Хрустальном и Киржаче. По

В этом году из аварийного фонда переедут 862 семьи. Для них строят 11 новых домов. Об этом заявляет Правительство Владимирской области. По два здания появятся в Гусь-Хрустальном и Киржаче. По одному: во Владимире, Вязниках, Камешково, Покрове, Собинке, Струнино и Першинском сельском поселении. Как сообщили в министерстве ЖКХ, расселяют аварийные дома, которые были признаны непригодными для