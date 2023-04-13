Во Владимирской области бороться с поджигателями травы помогают патрули и беспилотники. Контроль...

Во Владимирской области бороться с поджигателями травы помогают патрули и беспилотники.Контроль за ландшафтными пожарами в области ведётся в усиленном режиме.Для ежедневного контроля за обстановкой задействованы наземные и воздушные патрульные группы. Главная задача рейдов- выявление поджигателей и очагов возгорания на начальной стадии. Накануне такой рейд прошёл в садовом товариществе микрорайона Энергетик. Сотрудники МЧС при помощи коптеров провели разведку. Наземная патрульная группа обследовала территорию при помощи квадроцикла и специальной установки для тушения пожаров. Инспекторы провели с жителями профилактические беседы. Всего с начала года в области зарегистрировано 93 очага природных пожаров на площади в 94 гектара. Напомним, с завтрашнего дня в регионе устанавливается особый противопожарный режим.(видео ГУ МЧС России по Владимирской области)