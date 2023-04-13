На сегодняшний день в области проживает 5937 ветеранов и более 62 тысяч «детей войны».

Во Владимирской области в рамках празднования Дня Победы пройдёт более 12 тысяч мероприятий. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.В Белом доме обсудили концепцию проведения 9 мая. Запланировано множество концертов, выставок, митингов, открытых кинопоказов. Традиционно состоятся памятные и патриотические акции: «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Сад памяти», «Письмо Победы» и «Окна Победы». Активнейшее участие в них примут дети, подростки, студенты.На сегодняшний день в области проживает 5937 ветеранов и более 62 тысяч «детей войны». К празднику они получат 363 млн рублей.Почётными участниками торжеств станут участники СВО и члены их семей. Владимирские артисты намерены поздравить с Днём Победы земляков и соотечественников на передовой: для них готовится выездная концертная программа.