В регионе организована работа патрулей, которые контролируют соблюдение требований пожарной безопасности.

Во Владимирской области поджигателей травы будут ловить при помощи дронов. В регионе организована работа патрулей, которые контролируют соблюдение требований пожарной безопасности. В ежедневном режиме задействованы наземные и воздушные группы.Накануне рейд прошёл в СНТ микрорайона Энергетик. В ходе мониторинга возгораний не обнаружено. Инспектор по пожарному надзору провёл с жителями профилактические беседы.Добавим, что с начала года в регионе зарегистрировано 93 ландшафтных пожара на площади 94 га.