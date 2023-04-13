Во Владимирской области с 13 апреля планируют ввести особый противопожарный режим. На совещании в главном управлении МЧС отметили, что при такой сухой и теплой погоде, риск возникновения

Во Владимирской области с 13 апреля планируют ввести особый противопожарный режим. На совещании в главном управлении МЧС отметили, что при такой сухой и теплой погоде, риск возникновения ландшафтных пожаров особенно высок. Сейчас на территории региона зафиксировано 80 случаев возгорания сухой травы, общей площадью – почти 90 гектар. Введение особого противопожарного режима установит запрет на разведение