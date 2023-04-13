Во Владимирской области продолжается выдвижение кандидатов для участия в предварительном...

Во Владимирской области продолжается выдвижение кандидатов для участия в предварительном голосовании "Единой России".Оно завершается 27 апреля. Документы для участия в праймериз подал Алексей Конышев.Замсекретаря владимирского регионального отделения "Единой России", генеральный директор АО "Газпромгазораспределение Владимир" отметил: праймериз- максимально открытый и эффективный механизм, который позволяет определить самых достойных кандидатов. По словам Алексея Конышева, начинающие политики могут принять участие в проекте "ПолитСтарт", где наставниками для них станут депутаты ЗакСобрания и Государственной Думы.Алексей Конышев, заместитель секретаря Владимирского регионального отделения партии "Единая Россия", генеральный директор АО "Газпром газораспределение Владимир":- Такая процедура как праймериз, которая, кстати, используется только единственной партией у нас в стране - это "Единая Россия"- позволяет вовлечь в орбиту политической жизни много в том числе молодых политиков, молодых ребят и вообще неравнодушных людей.Напомним, предварительное голосование проходит в преддверии главного политического события в регионе. В единый день голосования жителям области предстоит избрать депутатов Законодательного Собрания 8-ого созыва. Напомним, праймериз пройдут в электронном формате с 22-ого по 28-ое мая.