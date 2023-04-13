Владимирская область готовится к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках праздника в регионе намерены провести более 12 тысяч событий. Это концерты,

Владимирская область готовится к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках праздника в регионе намерены провести более 12 тысяч событий. Это концерты, выставки и открытые кинопоказы. Традиционно во всех городах региона пройдут торжественные мероприятия, памятные и патриотические акции и программы. Среди них – «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Сад памяти», «Письмо Победы» и