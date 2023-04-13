Во Владимирской области запустили новый сервис – интерактивную карту подтоплений.
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Во Владимирской области запустили новый сервис – интерактивную карту подтоплений.
Ознакомиться с картой можно на сайте geo33.avo.ru.
Известно, что это совместный проект регионального Министерства цифрового развития и ГУ МЧС России.
Интерактивный ресурс на основе Геоинформационной системы Владимирской области наглядно демонстрирует отмеченные (и возможные) зоны подтопления в регионе. Он создан для оперативного отслеживания ситуации.
На карте доступна визуализация картины половодья на всей территории Владимирской области, определение наиболее «проблемных» точек для принятия оперативных решений, а также для своевременного предупреждения и информирования жителей.
Фото: принст-скрин geo33.avo.ru/public_map