Во Владимирской области запустили новый сервис – интерактивную карту подтоплений. Ознакомиться с...

Во Владимирской области запустили новый сервис – интерактивную карту подтоплений.Ознакомиться с картой можно на сайте geo33.avo.ru.Известно, что это совместный проект регионального Министерства цифрового развития и ГУ МЧС России.Интерактивный ресурс на основе Геоинформационной системы Владимирской области наглядно демонстрирует отмеченные (и возможные) зоны подтопления в регионе. Он создан для оперативного отслеживания ситуации.На карте доступна визуализация картины половодья на всей территории Владимирской области, определение наиболее «проблемных» точек для принятия оперативных решений, а также для своевременного предупреждения и информирования жителей.Фото: принст-скрин geo33.avo.ru/public_map