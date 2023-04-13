Сумма оказалась на 16% ниже, чем в среднем по стране.

Во Владимирской области предлагаемая зарплата на 16% ниже, чем в среднем по стране. Об этом рассказали эксперты hh.ru, которые в марте изучили вакансии на рынке труда.В среднем предложения для владимирцев составляют 48 792 рубля, что на 9 456 рублей меньше, чем в целом по РФ (58 248 рублей). На первом месте рейтинга расположилась Магаданская область - 92 960 рублей.В рамках ЦФО 33-ий регион занял 6 место из 16. Из соседей нас опередили лишь рязанцы. Ярославская, Ивановская и Костромская области оказались ниже. Москва и Подмосковье - вне списка.