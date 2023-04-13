Во Владимирском планетарии прошла презентация VR-фильма Космонавт. От образовательного проекта...

Во Владимирском планетарии прошла презентация VR-фильма "Космонавт".От образовательного проекта "Лечу над миром". Он снят при поддержке Роскосмоса. Что увидели зрители, расскажет Мария Городская.Слева, справа, снизу, сверху и за спиной - Центр подготовки космонавтов имени Гагарина.Александра Белорусова, продюсер образовательных онлайн-курсов:- У меня очень много сейчас эмоций! Когда я поняла, что можно космос вот так посмотреть во все стороны. Когда пошёл сам фильм, я поняла, что можно развернуться.Не можно, а нужно! Зрители нового ВиАр фильма "Космонавт" от проекта "Лечу над миром" сами готовятся к выходу на просторы Вселенной. Здесь и подготовка будущих космонавтов на Байконуре, и их жизнь на орбитальной станции "Мир", и, конечно, пилотируемый корабль "Союз".- Это прям настоящая капсула. Пульт управления кораблём.Путешествие готовили два года. И зритель смог стать частью космического экипажа. Михаилу Яшукову, ветерану космодрома, вновь кажется, что он - ТАМ.Михаил Яшуков, председатель Владимирской общественной организации:- Надо чаще приводить детей, показывать. Там история, там всё рассказано о Центре подготовки. Ну, прекрасно!Наталья Калинина, преподаватель физики и астрономии Владимирского строительного колледжа:- Мы основываемся на том, на тех знаниях, которые получили из источников, из учебников, например, или интернета. Но этот фильм даёт возможность побывать на международной космической станции.Ко Дню космонавтики в планетарии открылась и новая экспозиция - о Юрии Гагарине, а еще фотовыставка, посвященная первому владимирскому космонавту Валерию Кубасову и вернисаж детских работ "Краски космоса".Мария Городская. "Вести-Владимир".