Вязниковские сельхозпредприятия и фермеры с начала года достигли внушительных результатов по надою молока - 32,5 килограмма в среднем на одну корову в сутки.

Вязниковские сельхозпредприятия и фермеры с начала года достигли внушительных результатов по надою молока - 32,5 килограмма в среднем на одну корову в сутки. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 8,5 килограмма. Это лучший результат во Владимирской области.Местное поголовье насчитывает 1175 коров. Валовый надой по сравнению с предыдущим годом увеличился на 11,6 тонны.Большой вклад в увеличение надоев вносит племенной завод «Пролетарий». Залог успеха вязниковские аграрии видят в правильном формировании кормовой базы, реализации передовых методик, поддержке со стороны государства.«Результаты работы вязниковцев определенно оптимистичны. С такими успехами нам не страшны никакие западные блокировки в продовольственных вопросах. Считаю это важным для развития сельского хозяйства в нашем регионе, реализации продовольственной программы в условиях санкций. Ну, и, конечно, контролируем влияние мер государственной поддержки аграриев, которые мы активно принимаем в последнее время на федеральном уровне», - сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.