Служба исследования HH.ru провела исследование мартовских вакансий по всей России и выяснила, где предлагают самые высокие, а где самые низкие зарплаты. Во Владимирской области средняя

Служба исследования HH.ru провела исследование мартовских вакансий по всей России и выяснила, где предлагают самые высокие, а где самые низкие зарплаты. Во Владимирской области средняя зарплата составила 48 792 рубля, что на 16% или 9 456 рублей меньше, чем в среднем по стране – 58 248 рублей. Первое место заняла Магаданская область, там соискателям готовы