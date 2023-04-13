Ковровчане побывали в Государственной думе РФ. В составе группы - члены совета ветеранов из населенных пунктов района.

Ковровчане побывали в Государственной думе РФ. В составе группы - члены совета ветеранов из населенных пунктов района. Поездкой в Москву они награждены за активную жизненную позицию и участие в районных мероприятиях.Ветераны района с балкона зала пленарных заседаний наблюдали за работой парламента. После посещения Госдумы они пошли на Красную Площадь столицы.«Встретились как родные. Поговорили. Сфотографировались. Рассказал землякам над чем работаем, какие Законы принимаем для жизни, ведь мир меняется, поэтому нам надо поспевать за изменениями, предотвращать влияние санкций, сохранять рост экономики, дальше развивать страну. Гости познакомились с работой депутатов, посетив пленарное заседание, вспомнили историю парламентаризма в России, посмотрели на условия работы 5 фракций в Думе», - рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.