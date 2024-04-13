Астрологический прогноз на 13 апреля. Почему в ретроградный Меркурий не стоит планировать...

Астрологический прогноз на 13 апреля. Почему в ретроградный Меркурий не стоит планировать поездки?Загадочный мир звезд издавна интересовал человечество. Мы задались вопросом, как расположение планет влияет на людей?Ответить на него поможет Анна Прохорова — астролог-консультант.В субботу, 13 апреля 2024 года, энергия дня достаточно активная. На небе «загружена» огненная стихия: Солнце, Меркурий и Венера в знаке пробивного и напористого Овна.Благоприятными будут занятия:- Творчеством.- Спортом.- Любые активности с детьми.- Встречи с друзьями.В субботу Луна идет по зодиакальному знаку Близнецов. Энергия Близнецов активная, быстрая, настроенная на коммуникацию, общение и обмен информацией. Особенно продуктивна первая половина дня.Вечером не начинайте новые дела, ведь период «холостой» Луны «без курса» не даст ожиданиям оправдать себя. В субботу это время с 17:46 до 20:44 по Москве.Лучше всего расслабиться и провести время в кругу близких людей, тем более с 21:00, когда Луна перейдет в «семейный» знак Рака.Мы до сих пор находимся в фазе ретроградного движения Меркурия. Напоминаю, что он развернулся в попятное движение 2 апреля и будет двигаться в ретро фазе до 25 апреля.Это означает, что все дела, которые «управляются» этой планетой не будут иметь быстрого разрешения, будут тормозиться и встречать препятствия.На ретроградной фазе Меркурия не рекомендуется:- Покупать новые телефоны и другие гаджеты, а также мелкую бытовую технику.- Заключать и подписывать крупные договоры и сделки.- Начинать новый цикл обучения.- Если планируются поездки, то стоит учесть, у вас могут быть задержки в дороге, потеря документов и прочие неприятности.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений