Александр Авдеев поблагодарил водителя Александра Максимова, который спас машину от нападавшего на Белый дом и пытался его задержать. Об этом губернатор Владимирской области написал в

Александр Авдеев поблагодарил водителя Александра Максимова, который спас машину от нападавшего на Белый дом и пытался его задержать. Об этом губернатор Владимирской области написал в своих соцсетях. Александр Авдеев, цитата из соцсетей Отдельные слова благодарности и уважения – водителю нашего Спецавтохозяйства Александру Максимову, который не только спас машину, но и попытался задержать преступника. Также глава