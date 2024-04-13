Автобус №17 во Владимире возобновляет работу Напомним, что жители города Владимира совсем недавно...

Автобус №17 во Владимире возобновляет работуНапомним, что жители города Владимира совсем недавно жаловались на отсутствие автобусного маршрута №17. И, наконец-то, онвозобновляет свою работу с 15 апреля 2024 года. Об этом сообщил глава города Дмитрий Наумов в своем Телеграм-канале."Очень много обращений поступает от жителей по вопросу сохранения маршрута №17, который следует с "Юго-Западного" района к заводу "Точмаш". Как ранее уже сообщал, данный вопрос мы вместе с коллегами прорабатывали. Принято решение, с 15 апреля мы возобновляем работу по данному маршруту", - пояснил глава города Владимира.Обслуживать маршрут автобусами большого класса будет ООО «ЕвроТрансВладимир плюс» по временному контракту до проведения конкурса.Расписание движения автобусов маршрута №17 будет размещено в открытом доступе на официальном сайте администрации города Владимира в разделе «Транспорт».Ранее мы рассказывали, власти Владимира прорабатывают вопрос «усиления» нескольких автобусных маршрутов областного центра.Фото: телеграм-канал "Дмитрий Наумов. Официально"