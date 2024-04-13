Чат-бот расскажет о мерах поддержки участников СВО и членов их семей во Владимирской...
Чат-бот расскажет о мерах поддержки участников СВО и членов их семей во Владимирской области
Министерство социальной защиты населения Владимирской области разработало и запустило в мессенджере Телеграм чат-бот о мерах поддержки участников СВО и их семей.
Он доступен круглосуточно, из любой точки страны, прост в использовании и понятен даже для пользователей без технических навыков.
В основном меню программы два раздела: «Поддержка участников СВО» и «Поддержка членов семей участников СВО».
В них можно узнать, какие меры поддержки предусмотрены для указанных категорий, какие документы необходимы для оформления выплат, куда можно обратиться в конкретной ситуации, сообщается в Правительстве Владимирской области.
Задать вопрос боту и получить исчерпывающую информацию можно по ссылке
Фото: freepik.com