Чат-бот расскажет о мерах поддержки участников СВО и членов их семей во Владимирской...

Чат-бот расскажет о мерах поддержки участников СВО и членов их семей во Владимирской областиМинистерство социальной защиты населения Владимирской области разработало и запустило в мессенджере Телеграм чат-бот о мерах поддержки участников СВО и их семей.Он доступен круглосуточно, из любой точки страны, прост в использовании и понятен даже для пользователей без технических навыков.В основном меню программы два раздела: «Поддержка участников СВО» и «Поддержка членов семей участников СВО».В них можно узнать, какие меры поддержки предусмотрены для указанных категорий, какие документы необходимы для оформления выплат, куда можно обратиться в конкретной ситуации, сообщается в Правительстве Владимирской области.Задать вопрос боту и получить исчерпывающую информацию можно по ссылкеФото: freepik.com