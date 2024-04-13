Неизвестный кинул несколько коктейлей Молотова в местный «Белый дом», его задержали.

Днём 13 апреля пользователи социальных сетей во Владимире жаловались на громкие звуки около здани правительства Владимирской области.— Было слышно три хлопка с разницей секунд 40, страшновато, если честно, — рассказали местные жители. Люди сообщали о большом скоплении пожарных машин около здания областного правительства.В Главном управлении МЧС России по региону рассказали, что, действительно, к «Белому дому» выезжали их сотрудники. В 15:49 на телефон диспетчера поступило сообщение о возгорании припаркованной на стоянке легковушки «Хендай». Площадь горения составила три квадратных метра. На месте работали две машины спецтехники и семь человек личного состава.Тем временем распространил видео, на кадрах которого неизвестный в черной одежде с капюшоном бросает бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного правительства, однако не попадает. Ёмкость с горючей жидкостью падает рядом и вспыхивает.Целью злоумшленника, сообщает Mash, якобы был вице-губернатор Константин Баранов, который в этот день находился на рабочем месте. Чиновник заявил Telegram-каналу, что первая бутылка с коктейлем Молотова полетела в окно, вторую злоумышленник бросил под его авто, а третья попала как раз в «Хендай».По сведениям нашего источника, сгоревшая иномарка принадлежала также сотруднице «Белого дома».Спустя полтора часа после инцидента депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин в соцсетях подтвердил, что подозреваемого задержали. Vlad.aif.ru удалось узнать, что злоумышленником оказался житель Владимира 2000 года рождения. Мотивы его действий сейчас выясняют правоохранители.Не исключено, что парень стал жертвой шантажа и пошел на отчаянный шаг, не сумев расплатиться с долгом.Следственное управления СКР по региону сообщило, что проводит процессуальную проверку.