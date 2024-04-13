На Урсовом болоте во Владимирской области была замечена редкая птица, занесенная в Красную...

На Урсовом болоте во Владимирской области была замечена редкая птица, занесенная в Красную книгуНа прошедших выходных сотруднику Дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области удалось очень близко подобраться к редкой и довольно скрытной птице — серому журавлю! Журавль его не заметил и продолжал заниматься своими делами, и даже — токовать.Редкая птица была замечена на Урсовом болоте во Владимирской области. Урсово болото является ключевой орнитологической территорией, где нашли себе дом множество видов птиц, в том числе и журавли.Напомним, что серый журавль занесен в Красную книгу Владимирской области в категорию 3 — редкий вид. Эта крупная птица населяет различные болота, в том числе верховые и переходные сфагновые; низинные черноольховые, тростниковые и кустарниковые; заболоченные луга.Всего на территории области по результатам на 2018-й год насчитывалось 200–250 территориальных пар серого журавля, однако их численность подвержена постоянным колебаниям из-за воздействия внешних факторов. В период весеннего и осеннего пролёта вид может быть встречен повсеместно.Основными факторами, которые угрожают серым журавлям, являются:- уничтожение местообитаний в результате осушения болот и добычи торфа;- беспокойство на гнездовьях и в местах предотлётных скоплений;- браконьерский отстрел; применение в сельском хозяйстве ядохимикатов, приводящее к отравлению кормящихся на полях птиц.Ранее мы рассказывали, в Гороховце замечена редкая птица - длиннохвостая неясыть; в объектив владимирского фотографа Владислава Тябина попали два орлана-белохвоста; редкие морские птицы замечены на водоёме Владимирской области.Фото и видео: ГБУ ВО "Дирекция ООПТ"