Над Владимирской областью пролетит «Бессмертная эскадрилья»
Во Владимирской области дан старт...
Над Владимирской областью пролетит «Бессмертная эскадрилья»
Во Владимирской области дан старт акции «Бессмертная эскадрилья», которая очень схожа с акцией «Бессмертный полк».
Жителям 33-го региона предлагают рассказать о членах семьи, которые проходили службу в авиационных подразделениях во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.
До 26 апреля 2024 года нужно написать статью о герое с элементами хроники, приложить фотографию фронтовика, заявку на участие, а затем отправить на электронную почту [email protected]
.
Итогом акции станет полёт самолёта над Владимирской областью. На его фюзеляж будут нанесены фотографии наших лётчиков.
Ход акции будет освещаться в официальной группе
УМЦ «Авангард» в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте
Центра.
Фото: Правительство Владимирской области