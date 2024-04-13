Личность нападавшего на здание администрации Владимирской области установлена – им оказался 24-летний владимирец. Об этом «Шестому каналу» сообщил собственный источник из

Личность нападавшего на здание администрации Владимирской области установлена – им оказался 24-летний владимирец. Об этом «Шестому каналу» сообщил собственный источник из правоохранительных органов. Парня почти сразу задержали. Около 4 часов дня он пришел к Белому дому, разбил окно, бросил не менее двух коктейлей молотова, а также пытался поджечь два служебных авто. Одно принадлежало вице-губернатора Константину