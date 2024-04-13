Вопреки социальному мнению, женщин постарше выбирают отнюдь не хлюпкие маменькины сынки. Такую спутницу, с ее сформированными принципами и амбициями, устоявшимися границами, реализацией и знанием себя, слабый партнер попросту не потянет.

Вопреки социальному мнению, женщин постарше выбирают отнюдь не хлюпкие маменькины сынки. Такую спутницу, с ее сформированными принципами и амбициями, устоявшимися границами, реализацией и знанием себя, слабый партнер попросту не "потянет".Женщин старше себя выбирают очень амбициозные и уверенные в себе мужчины: они видят в ней не только объект для интимной близости, но и наставницу, с которой смогут реализовываться и добиваться поставленных целей. Что может быть причиной таких отношений, рассказала психолог, терапевт по исцелению воспоминаниями Светлана Ходаревская.Эмоциональная стабильность женщиныС девушками до 30 лет, у которых гормоны бушуют и опыта мало, а познание себя только набирает обороты, мужчине сложно. Часто он не готов на такие эмоционально конфликтные отношения. Женщины после 30-ти, в свою очередь, уже разобрались в себе, знают, чего хотят, их эмоциональный фон не подвергается всплеску гормонов, и они могут осознанно строить отношения с партнером.Сексуальный опытУ женщин за 30 лет, при условии, что они работают над собой, меньше комплексов и больше сексуального опыта. Они более раскрепощены и отдаются процессу с удовольствием. Мужчины учатся у них и перенимают этот опыт. Нередко отношения перерастают в крепкий союз, семью, так как женщина более мудрая и способна зрело смотреть на такую связь и ее потенциал.Почему женщина соглашается на отношения с молодым мужчиной?Женщина ощущает себя возле такого мужчины моложе, растворяется в его динамике жизни. Секс с ним ярче и чаще, снимается часть обязательств, если она, например не хочет замуж. В таких отношениях женщина много отдает, но и получает взамен. Возникает чувство собственной ценности, важности. Партнеры моложе 30-ти лет всегда более романтизированы: это привлекает женщин и позволяет им расслабится в эмоциональном и физическом плане.С какими проблемами можно столкнуться в таких отношениях?Основная проблема может заключаться в разности опыта. Женщина, в отличие от избранника, могла уже быть замужем, иметь детей и построить карьеру. Это порой вносит смуту в отношения. Но все решается путем диалога и нахождения общих целей и планов.Социальное мнение также имеет влияние на такую пару, хоть и в меньшей степени. Непринятие родителями или осуждение друзей может создавать путаницу и сомнения. Но здесь нужно помнить, что человек сам делает выбор и несет за него ответственность.Самая частая проблема — это нежелание одной из сторон создавать союз или заводить детей. Чаще всего это связанно с женщинами, ведь у них уже был опыт, и они не хотят повторять сценарий, в то время как молодому мужчине необходимо создавать ячейку общества. Во избежание конфликтов стоит сразу оговорить свои желания и ожидания от отношений.Какая разница в возрасте является критичной и почему?"Любви все возрасты покорны". Но, когда разница превышает 10 лет, большую роль играет разность поколений, и возникает риск недопонимания. Нужно учитывать психологический возраст партнеров. Разница до 10 лет не ощущается ярко, в то время как 15 лет и более уже критичны для выстраивания отношений.Каковы перспективы таких отношений?На самом деле, отношения, где женщина на несколько лет старше мужчины, очень потенциальны. Ее мудрость и опытность помогают решать конфликты путем диалога и нахождения компромиссов. Мужчина, в свою очередь, обеспечивает безопасность, комфорт и постоянный рост как для себя, так и для своей избранницы. Такие отношения вполне могут быть надежными, доверительными и счастливыми.