У Белого дома во Владимире слышали взрывы. Очевидцы сообщили «Шестому каналу», что в здание администрации бросили несколько коктейлей Молотова. Сейчас туда едут полицейские и пожарные

У Белого дома во Владимире слышали взрывы. Очевидцы сообщили «Шестому каналу», что в здание администрации бросили несколько коктейлей Молотова. Сейчас туда едут полицейские и пожарные машины. Взрывы прогремели в районе 4 часов вечера. Рядом с Белым домом лежат бутылки от коктейля. В настоящее время у администрации очень много полицейских машин. Оперативники осматривают здание изнутри. «Шестой