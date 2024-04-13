Стали известны подробности попытки поджога здания администрации во Владимире Во Владимирской...

Стали известны подробности попытки поджога здания администрации во ВладимиреВо Владимирской области следователем органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ.В пресс-службе УМВД по Владимирской области сообщили, что по предварительным данным житель Владимира, 2000 г.р., находясь у здания государственного учреждения, бросил ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостям в окна и припаркованные рядом автомобили, вследствие чего произошло возгорание одного из транспортных средств.В результате произошедшего никто не пострадал.Мужчина попытался скрыться, но был задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области и Росгвардии.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.Фото: УМВД по Владимирской области