В отношении 40-летнего москвича вынесен приговор.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, 6 мая 2022 года мужчину остановили сотрудники ГИБДД. Как выяснилось, фигурант ранее трижды был судим за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.Мужчина, не смотря на подписку о невыезде, скрылся и был задержан в Тамбове. Суд в качестве наказания выбрал год в колонии строгого режима и лишение прав на пять лет.