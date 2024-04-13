В Александрове трижды судимый москвич отправится в колонию строго режима за нетрезвую езду В...

В Александрове трижды судимый москвич отправится в колонию строго режима за "нетрезвую" ездуВ отношении 40-летнего жителя Московской области вынесен приговор.Судом установлено, что 6 мая 2022 года мужчина, ранее трижды судимый за вождение в состоянии опьянения, вновь в нетрезвом виде сел за руль автомобиля. Во время поездки он был остановлен сотрудниками ГИБДД в Александровском районе."В ходе освидетельствования на состояние опьянения концентрация этилового спирта в выдыхаемом им воздухе превысила предельно допустимую норму почти в 5 раз. Нетрезвый водитель отстранен от управления транспортным средством", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Мужчина, находясь под подпиской о невыезде, скрылся, потом объявлен в розыск и позже задержан в городе Тамбове.Суд назначил 1 год исправительной колонии строгого режима с лишением прав на 5 лет.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com