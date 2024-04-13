Бюст космонавта Юрия Гагарина появился в центре сквера на одноименной улице в Гороховце. Сейчас там идут другие работы по благоустройству, рассказала глава администрации Гороховецкого

Бюст космонавта Юрия Гагарина появился в центре сквера на одноименной улице в Гороховце. Сейчас там идут другие работы по благоустройству, рассказала глава администрации Гороховецкого района Оксана Рябовол в соцсетях. Строители завозили грунт для устройства газонов, после чего территорию будут озеленять. В дальнейших планах есть асфальтирование парковки. Оксана Рябовол, глава администрации Гороховецкого района Также этим летом